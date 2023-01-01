Из РФ посыпались новые угрозы Польше: собираются "брать Варшаву"

Пропагандист Соловьев заговорил об "ударе в тыл странам Запада".
Путинский прислужник и главный российский пропагандист Владимир Соловьев снова начал угрожать Польше якобы "взятием Варшавы".
Такое заявление Соловьев сделал на пропагандистском российском телеканале "Россия 1", демонстрирующем агрессивный военный месседж Кремля.
В этот раз пропагандист страны-террориста заявил, что в условиях массированных поставок тяжелой военной техники с Запада Украине для России, мол, "открылись новые возможности". По словам Соловьева, якобы западные страны "голые и им можно ударить в тыл".
Далее топ-пропагандист Кремля продолжил и выдал очередную порцию пропаганды, по которой представляет себе "взятие Варшавы", потому что якобы российские силы могут это сделать.
"Я легко могу себе это представить", – сказал дворец Путина.
Напомним, вице-министр иностранных дел Павел Яблонский заявил, что если сейчас не остановить Россию есть 100% гарантия, что войн будет больше. По словам Яблонского, Польша и страны Балтии находятся в "списке целей РФ".
Ранее в Польше заявили о высокой вероятности войны при своем участии.
В свою очередь, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объяснил, если бы Варшава не начала "помогать украинцам, она была бы в гораздо большей опасности, чем сейчас".
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