Из РФ посыпались новые угрозы Польше: собираются "брать Варшаву"

Путинский прислужник и главный российский пропагандист Владимир Соловьев снова начал угрожать Польше якобы "взятием Варшавы".

Такое заявление Соловьев сделал на пропагандистском российском телеканале "Россия 1", демонстрирующем агрессивный военный месседж Кремля.

В этот раз пропагандист страны-террориста заявил, что в условиях массированных поставок тяжелой военной техники с Запада Украине для России, мол, "открылись новые возможности". По словам Соловьева, якобы западные страны "голые и им можно ударить в тыл".

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Далее топ-пропагандист Кремля продолжил и выдал очередную порцию пропаганды, по которой представляет себе "взятие Варшавы", потому что якобы российские силы могут это сделать.

"Я легко могу себе это представить", – сказал дворец Путина.

Напомним, вице-министр иностранных дел Павел Яблонский заявил, что если сейчас не остановить Россию есть 100% гарантия, что войн будет больше. По словам Яблонского, Польша и страны Балтии находятся в "списке целей РФ".

Ранее в Польше заявили о высокой вероятности войны при своем участии.

В свою очередь, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объяснил, если бы Варшава не начала "помогать украинцам, она была бы в гораздо большей опасности, чем сейчас".

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