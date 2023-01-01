Із РФ посипалися нові погрози Польщі: збираються "брати Варшаву"

Путінський прислужник і головний російський пропагандист Володимир Соловйов знову почав погрожувати Польщі буцімто "взяттям Варшави".

Таку заяву Соловйов зробив на пропагандистському російському телеканалі "Росія 1", який демонструє агресивний воєнний меседж Кремля.

Цього разу пропагандист країни-терористки заявив, що в умовах масованих постачань важкої військової техніки із Заходу Україні для Росії, мовляв, "відкрилися нові можливості". За словами Соловйова, буцімто західні країни "голі і їм можна вдарити у тил".

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Далі топпропагандист Кремля продовжив і видав чергову порцію пропаганди, за якою, уявляє собі "взяття Варшави", бо нібито російські сили можуть це зробити.

"Я легко можу собі це уявити", – сказав прислужник Путіна.

Нагадаємо, віцеміністр закордонних справ Павел Яблонський заявив, що якщо зараз не зупинити Росію є 100% гарантія, що воєн буде більше. За словами Яблонського, Польща та країни Балтії перебувають у "російському списку цілей".

Раніше у Польщі заявили про високу ймовірність війни за своєю участю.

Своєю чергою, голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський пояснив, якби Варшава не почала "допомагати українцям, вона була б у значно більшій небезпеці, ніж зараз".

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