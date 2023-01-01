Окупанти атакують іранськими дронами південні області України

Повітряну тривогу оголошено у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Увечері 1 січня у небі над південними областями України зафіксовано появу іранських "шахедів", якими українські міста атакують російські окупанти. Кілька груп безпілотників помітили у Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській областях.

Як повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, один іранський дрон уже збито засобами ППО.

"Декілька груп "мопедів" запущено по Україні, якщо чуєте чи бачите їх - телефонуйте 102. Ми готові їх "погасити", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами Шайхета, безпілотники з'явилися на території області зі сторони моря.

У запорізьких пабліках повідомляють, що характерні звуки польоту "мопедів" чути в різних районах області.

Telegram-канал "Запоріжжя.інфо" поінформував про один знищений ворожий безпілотник у передмісті обласного центру.

Мобільним групам українських військових, які полюють на іранські дрони, також вдалося "приземлити" один дрон, який летів у напрямку Кривого Рогу, в Бреславському районі Херсонщини. Ще один було збито на Кіровоградщині.

Судячи з карти оголошеної повітряної тривоги, під загрозою атаки "шахедами" перебувають населені пункти у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала українську столицю безпілотниками іранського виробництва "Shahed-131/136".

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