Україна зруйнувала мрії Путіна про відродження СРСР – Піонтковський

Плани президента Росії Володимира Путіна про відродження Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) розрушила його ж війна проти України. Адже лідери пострядянських країн кардинально змінили ставлення до диктатора та Росії. Минулий 2022 рік зруйнував одну з найбільших мрій Путіна – відновити СРСР.

Про це у коментарі 24 каналу розповів російський публіцист і опозиційний політик Андрій Піонтковський.

"Україна ще не здобула остаточно свою незалежність, але вона вже звільнила народи колишнього СРСР. Ви подивіться, як поводить себе Казахстан, Азербайджан й навіть, здавалося б, пов'язана повністю Вірменія. Пашинян демонструє останнім часом, що Вірменія не буде залишатись вічно російською колонією", - зазначив він.

Він також наголосив, що у світлі цього – ОДКБ вмерла, СНД також. Країни Середнього Сходу також змінили свій підхід до стосунків з Росією.

"Обвал російської влади на всьому пострадянському просторі дуже швидкий. Він породжений перемогою України. Те ж саме й на Далекому Сході, бо Україна врятувала Тайвань. Якби прогнози американської розвідки щодо поразки України за 5 днів справдились, то сьогодні б уже не було незалежного Тайваню", - резюмував публіцист.

Розкол всередині ОДКБ

Путін втрачає підтримку навіть серед країн, яких раніше називали сателітами РФ. Так, у жовтні Киргизстан слідом за Вірменією відмовився від проведення навчань ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку).

Президент Таджикистану накинувся з критикою на адресу Володимира Путіна через недостатню повагу. Так, 14 жовтня, на саміті "Центральна Азія – Росія президент Таджикистану Емомалі Рахмон особисто звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням не вести політику щодо країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу.

На засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ у вузькому складі, яке відбувалося в Єревані 23 листопада, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не готовий підписувати проєкт рішення щодо надання допомоги Вірменії та спільну декларацію саміту цієї організації, яку називають путінським "аналогом" НАТО.

Як писало видання The Washington Post, вплив Путіна на регіональних союзників падає через провали у війні проти України та неспроможність підпорядкувати цю державу. Йдеться, зокрема, про вплив на країни Центральної Азії.

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