Украина разрушила мечты Путина о возрождении СССР – Пионтковский

Планы президента России Владимира Путина о возрождении Союза Советских Социалистических Республик (СССР) разрушила его же война против Украины. Ведь лидеры постсоветских стран кардинально изменили отношение к диктатору и России. Прошедший 2022 год разрушил одну из самых больших желаний Путина – восстановить СССР.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

"Украина еще не обрела окончательно свою независимость, но она уже освободила народы бывшего СССР. Вы посмотрите, как ведет себя Казахстан, Азербайджан и даже, казалось бы, полностью связана Армения. Пашинян демонстрирует в последнее время, что Армения не будет оставаться вечно русской колонией", — отметил он.

Он также подчеркнул, что в свете этого – ОДКБ умерла, СНГ тоже. Страны Среднего Востока также изменили свой подход к отношениям с Россией.

"Обвал российской власти на всем постсоветском пространстве очень быстрый. Он порожден победой Украины. То же самое и на Дальнем Востоке, потому что Украина спасла Тайвань. Если бы прогнозы американской разведки о поражении Украины за 5 дней оправдались, то сегодня бы уже не было независимого Тайваня", – резюмировал публицист.

Раскол внутри ОДКБ

Путин теряет поддержку даже среди стран, ранее называвшихся сателлитами РФ. Так, в октябре Кыргызстан вслед за Арменией отказался от проведения учений ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

Президент Таджикистана набросился с критикой в адрес Владимира Путина из-за недостаточного уважения. Так, 14 октября, на саммите "Центральная Азия – Россия президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не вести политику по отношению к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу.

На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, проходившем в Ереване 23 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не готов подписывать проект решения о предоставлении помощи Армении и совместной декларации саммита этой организации, которую называют путинским "аналогом" НАТО.

Как писало издание The Washington Post, влияние Путина на региональных союзников падает из-за провалов в войне против Украины и неспособности подчинить это государство. Речь идет, в частности, о влиянии на страны Центральной Азии.

Читайте также: