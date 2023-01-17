"Дія" будет сообщать украинцам, кто просматривал их персональные данные

Пользователям будут поступать уведомления о том, что определенный государственный орган запрашивал персональные данные.

Кабмин принял постановление, согласно которому в приложении "Дія" будут поступать уведомления о том, кто просматривал личные данные украинцев. Каждый такой случай будет фиксироваться в системе "Трембіта".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Отметим, что правительство утвердило новый порядок взаимодействия между государственными реестрами в системе "Трембіта" и подключение к ней.

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"Революционное постановление Правительства. Вскоре сможете узнавать, кто просматривал ваши личные данные. Каждый случай будет фиксироваться в "Трембіті". А вам будет поступать пуш-уведомление в "Дії", что определенный государственный орган запрашивал персональные данные", – говорится в сообщении министра.

Он также напомнил, что "Трембіта" работает с 2020 года и является системой, в которой госреестры обмениваются данными. Благодаря системе украинцы получают онлайн-услуги в "Дії".

Напомним, что в декабре 2022 года правительство приняло постановление о проведении верификации некоторых регистровых данных, которым предусмотрело проведение сверки персональных данных о физических лицах. Так, например, военнообязанных для мобилизации будут искать в шести государственных реестрах.

Также в декабре Кабмин постановлением №1487 утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

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