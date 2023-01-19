Ночью в Запорожье и Херсоне раздались взрывы

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога

В Запорожье в ночь на 19 января прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщает Общественное.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 01:25 после объявления ракетной опасности.

Позже стало известно о взрывах, произошедших в Херсоне. Местные телеграммы каналы сообщили, что под обстрел артиллерии попал правый берег города.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в течение 10 января 83 раза обстреляли Херсон и Херсонскую область . В результате атак есть разрушения и раненые.

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