Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью в Запорожье и Херсоне раздались взрывы

Дата публикации
Просмотры
1228
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночью в Запорожье и Херсоне раздались взрывы

Фото: Associated Press

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога

В Запорожье в ночь на 19 января прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщает Общественное.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 01:25 после объявления ракетной опасности.

Позже стало известно о взрывах, произошедших в Херсоне. Местные телеграммы каналы сообщили, что под обстрел артиллерии попал правый берег города.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в течение 10 января 83 раза обстреляли Херсон и Херсонскую область . В результате атак есть разрушения и раненые.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1228
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация