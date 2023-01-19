Астрологічний прогноз на 19 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли таємне стає очевидним, а люди отримують відповіді на найбільш, здавалося б, незбагненні та загадкові запитання. Не можна ні про що хвилюватися — емоційні сплески з великою ймовірністю призведуть до несподіваних — і не найприємніших — наслідків. Активні дії – особливо професійної якості – вітаються, оскільки можуть дати важливі результати – зокрема й фінансові.

Символ дня: вітрильник.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: ультрамарин, індиго, берлінська блакить.

Щасливе каміння дня: аметист, смарагд, адуляр.

За яку частину тіла відповідає: ноги – від колін і нижче.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із плазмою та кров'ю, тому здавати останню не рекомендується.

Харчування дня: харчування нинішньої місячної доби має бути різноманітним, але помірним. Слід відмовитися від картоплі та цитрусових.

Стрижка дня: день надзвичайно сприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які використовують чарівну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і збуваються незабаром.

Табу дня: потрібно побоюватися протягів, не можна пити холодну воду.

Ангел-охоронець дня: Гасар – виконує заповітні мрії.

Афоризм дня: "У будь-якій загадці таїться енергія, і той, хто шукає відповідь, цією енергією харчується" (Джон Фаулз).

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