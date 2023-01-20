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Кріссі Тейген і Джон Ледженд вперше показали новонароджену доньку

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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374
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Кріссі Тейген і Джон Ледженд вперше показали новонароджену доньку

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Пара втретє стала батьками тиждень тому.

Американський співак Джон Ледженд та його дружина, модель Кріссі Тейген офіційно підтвердили, що стали батьками.

Так, подружжя у себе на сторінці в Instagram розмістило першу світлину з новонародженим малюком і повідомило, що в них народилася донечка. На фото старші діти Кріссі і Джона тримають на руках крихітну сестричку:

"Вона тут! Есті Максін Стівенс — у будинку шумно, і наша родина не може бути щасливішою. Тато проливає нічні сльози радості, бачачи, що Луна і Майлз так люблять свою сестру, і я дізнаюся, що мені все ще потрібні підгузки після кесаревого розтину. Ми на сьомому небі! Дякую за все кохання та добрі побажання — ми все це відчуваємо", - написала Тейген.

Діти Джона Ледженда і Кріссі Тейген з новонародженою сестричкою / © instagram.com/chrissyteigen
Діти Джона Ледженда і Кріссі Тейген з новонародженою сестричкою / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Зазначимо, що в Джона Ледженда і Кріссі Тейген троє дітей – 6-річна донька Луна, 4-річний син Майлз і новонароджена Есті Максін Стівенс.

Джон Ледженд і Кріссі Тейген з дітьми / © instagram.com/chrissyteigen
Джон Ледженд і Кріссі Тейген з дітьми / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Дівчинка була дуже бажаною для подружжя. 2020 року у Тейген стався викидень через сильну кровотечу. Це стало справжнім ударом для Кріссі, вона навіть почала топити свій біль в алкоголі.  Проте на початку 2022 року Тейген та Ледженд поділилися, що мріють втретє стати батьками та зробили процедуру ЕКО.

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Дата публікації
Перегляди
374
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