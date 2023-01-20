Україна виграла третю медаль зимової Універсіади-2023

Дмитро Грущак завоював "срібло" в біатлоні.
Збірна України завоювала третю нагороду на Всесвітній зимовій Універсіаді, що триває в американському Лейк-Плесіді.
Український біатлоніст Дмитро Грущак став срібним призером у гонці переслідування.
Наш співвітчизник виходив на старт сьомим. Грущак безпомилково відпрацював на трьох вогневих рубежах і на заключну стрільбу прийшов лідером. Там Дмитро припустився однієї хиби та в підсумку фінішував на другому місці.
"Золото" в персьюті здобув американець Бйорн Вестервельт. Бронзову медаль завоював поляк Войцех Янік.
Також участь у гонці взяли участь ще два українці: Владислав Чихарь і Роман Боровик фінішували на 10-й і 12-й позиціях відповідно.
Медаль Грущака – третя для України на поточній Універсіаді. Першу медаль нашій країні принесли біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш, які стали бронзовими призерами в одиночній змішаній естафеті. Також "бронзу" в командних змаганнях з лижного двоборства здобули Дмитро Мазурчук і Віталій Гребенюк.
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