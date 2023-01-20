Украина выиграла третью медаль зимней Универсиады-2023

Сборная Украины завоевала третью награду на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в американском Лейк-Плэсиде.

Украинский биатлонист Дмитрий Грущак стал серебряным призером в гонке преследования.

Наш соотечественник выходил на старт седьмым. Грущак безошибочно отработал на трех огневых рубежах и на заключительную стрельбу пришел лидером. Там Дмитрий допустил один промах и в итоге финишировал на втором месте.

"Золото" в персьюте выиграл американец Бьорн Вестервельт. Бронзовую медаль завоевал поляк Войцех Яник.

Также участие в гонке приняли участие еще два украинца: Владислав Чихарь и Роман Боровик финишировали на 10-й и 12-й позициях соответственно.

Медаль Грущака – третья для Украины в текущей Универсиаде. Первую медаль нашей стране принесли биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш, которые стали бронзовыми призерами в одиночной смешанной эстафете. Также "бронзу" в командных соревнованиях по лыжному двоеборью завоевали Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк.

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