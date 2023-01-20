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У Путіна прокоментували появу ППО на даху будівлі Міноборони в Москві

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Путіна прокоментували появу ППО на даху будівлі Міноборони в Москві

Фото: Associated Press

Відомство відповідає за безпеку, заявили у Кремлі.

У російського президента-диктатора Володимира Путіна кажуть, мовляв, нічого не знають про появу самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков 20 січня.

За його словами, системи протиповітряної оборони - не в компетенції адміністраці глави держави 

"Міноборони відповідає за безпеку країни та столиці. Запитання про встановлення систем ППО в Москві варто адресувати до цього відомства", - заявив Пєсков.

До слова, у Москві на дах будівлі Міноборони РФ, що приблизно за два кілометри від Кремля, встановили ППО.

Нагадаємо, раніше в одному з районів Москви посилили протиповітряну оборону, розгорнувши дивізіон ППО С-400. Крім того, безліч комплексів ППО дислоковані по всьому Підмосков'ю.

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Дата публікації
Перегляди
4152
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