Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 17 февраля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: Фото из открытых источников

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях. Уже долгое время она идет в Луганской области и Крыму.

Напомним, вечером 16 февраля в Харькове раздались по меньшей мере пять мощных взрывов. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. В областной военной администрации рассказали, какими ракетами атаковали город.