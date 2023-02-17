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У багатьох областях України оголошена повітряна тривога

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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2788
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У багатьох областях України оголошена повітряна тривога

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

Сирени лунають у дев'яти регіонах.

У деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 17 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / © Фото з відкритих джерел
Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: Фото з відкритих джерел

Повітряна тривога оголошена в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Полтавській областях. Уже довгий час вона триває на Луганщині та в Криму.

Нагадаємо, ввечері 16 лютого в Харкові пролунали щонайменше п'ять потужних вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. У обласній військовій адміністрації розповіли, якими ракетами атакували місто

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Дата публікації
Перегляди
2788
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