У багатьох областях України оголошена повітряна тривога

У деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 17 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: Фото з відкритих джерел

Повітряна тривога оголошена в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Полтавській областях. Уже довгий час вона триває на Луганщині та в Криму.

Нагадаємо, ввечері 16 лютого в Харкові пролунали щонайменше п'ять потужних вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. У обласній військовій адміністрації розповіли, якими ракетами атакували місто.