Парламент Молдови обрав нового прем'єр-міністра

До складу уряду ввійдуть чотири нові міністри.

У четвер, 16 лютого, парламент Молдови обрав Доріна Речана новим очільником уряду. Кандидатуру підтримали більшість депутатів - 62 голоси "за".

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Нова команда Кабінету міністрів складається з десяти чоловіків і семи жінок. До складу нового уряду ввійдуть чотири нові міністри:

Вероніка Сірецяну – міністр фінансів;

Вероніка Михайлов-Морару – міністр юстиції;

Лілія Дабіджа – міністр інфраструктури та регіонального розвитку;

Віктор Парліков – міністр енергетики.

У Молдові обрали нового прем'єр-міністра / Фото: Newsmaker.md

Нагадаємо, після масованого ракетної атаки РФ по Україні 16 лютого в Молдові знайшли уламки ракети. На минулому тижні сталася подібна ситуація.

У п'ятницю, 10 лютого, під час російського обстрілу України дві ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі. Посла РФ у Кишиневі Олега Васнєцова викликали до МЗС держави.

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Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію навколо перетину молдавського кордону російськими ракетами "викликом для НАТО". Того ж дня, 10 лютого, прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця подала у відставку.

Також ми повідомляли, що 14 лютого в Молдові помітили розвідувальний безпілотник, через що на деякий час закрили повітряний простір країни й підняли в небо винищувачі.

Попередження Зеленського підтвердилося: Росія рветься до Молдови

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