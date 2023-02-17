Парламент Молдови обрав нового прем'єр-міністра

До складу уряду ввійдуть чотири нові міністри.
У четвер, 16 лютого, парламент Молдови обрав Доріна Речана новим очільником уряду. Кандидатуру підтримали більшість депутатів - 62 голоси "за".
Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.
Нова команда Кабінету міністрів складається з десяти чоловіків і семи жінок. До складу нового уряду ввійдуть чотири нові міністри:
- Вероніка Сірецяну – міністр фінансів;
- Вероніка Михайлов-Морару – міністр юстиції;
- Лілія Дабіджа – міністр інфраструктури та регіонального розвитку;
- Віктор Парліков – міністр енергетики.
Нагадаємо, після масованого ракетної атаки РФ по Україні 16 лютого в Молдові знайшли уламки ракети. На минулому тижні сталася подібна ситуація.
У п'ятницю, 10 лютого, під час російського обстрілу України дві ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі. Посла РФ у Кишиневі Олега Васнєцова викликали до МЗС держави.
Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію навколо перетину молдавського кордону російськими ракетами "викликом для НАТО". Того ж дня, 10 лютого, прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця подала у відставку.
Також ми повідомляли, що 14 лютого в Молдові помітили розвідувальний безпілотник, через що на деякий час закрили повітряний простір країни й підняли в небо винищувачі.
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