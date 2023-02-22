Арестович заявив, що Україна може "вирішити проблему Придністров'я за три доби"

Проте ексрадник ОП наголосив, що для цього обов'язково необхідна згода Кишинева.

Якщо попросять Молдова попросить Україну допомогти "вирішити" питання з Придністров'ям, Київ не залишиться у стороні.

Таку думку висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, Україна може допомогти Кишиневі військовим шляхом "зачистити" Придністров'я від окупантів навіть не чекаючи перемоги у нинішній війні з РФ.

"Молдова – суверенна держава, і вона сама вирішує, кого просити допомогти. Тільки за рішенням молдовської влади ми можемо допомогти. Ми маємо можливість. За три доби це можна вирішити", – переконаний Арестович.

Він нагадав, що президент Байден у Варшаві заявив, що підтримує суверенітет Молдови, а Придністров'я, як відомо, частина Молдови. Також глава Білого дому зустрічався у Варшаві з президенткою Молдови Санду.

"Придністров'я розташоване на "українському" березі ріки. Молдовській армії буде складно форсувати Дністер. Нам набагато простіше. Ми дружня до Молдови країна і якщо нас попросять, то не бачу перешкод", – підсумував Арестович.

Нагадаємо, що минулого тижня президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі.

Новий прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що невизнане Придністров'я має бути демілітаризовано, а російський контингент звідти потрібно вигнати. У Кремлі пригрозили Молдові через таку гучну заяву прем'єр-міністра.

Президент Зеленський пояснив, за якої умови Україна може допомогти Молдові з Придністров'ям.

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