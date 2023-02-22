Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Арестович заявив, що Україна може "вирішити проблему Придністров'я за три доби"

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
495
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Арестович заявив, що Україна може "вирішити проблему Придністров'я за три доби"

Фото: Getty Images

Проте ексрадник ОП наголосив, що для цього обов'язково необхідна згода Кишинева.

Якщо попросять Молдова попросить Україну допомогти "вирішити" питання з Придністров'ям, Київ не залишиться у стороні.

Таку думку висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, Україна може допомогти Кишиневі військовим шляхом "зачистити" Придністров'я від окупантів навіть не чекаючи перемоги у нинішній війні з РФ.

"Молдова – суверенна держава, і вона сама вирішує, кого просити допомогти. Тільки за рішенням молдовської влади ми можемо допомогти. Ми маємо можливість. За три доби це можна вирішити", – переконаний Арестович.

Він нагадав, що президент Байден у Варшаві заявив, що підтримує суверенітет Молдови, а Придністров'я, як відомо, частина Молдови. Також глава Білого дому зустрічався у Варшаві з президенткою Молдови Санду.

"Придністров'я розташоване на "українському" березі ріки. Молдовській армії буде складно форсувати Дністер. Нам набагато простіше. Ми дружня до Молдови країна і якщо нас попросять, то не бачу перешкод", – підсумував Арестович.

Нагадаємо, що минулого тижня президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі.

Новий прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що невизнане Придністров'я має бути демілітаризовано, а російський контингент звідти потрібно вигнати. У Кремлі пригрозили Молдові через таку гучну заяву прем'єр-міністра.

Президент Зеленський пояснив, за якої умови Україна може допомогти Молдові з Придністров'ям.

Читайте також:

Кремль погрожує Молдові: Росія порадила владі демілітаризувати Придністров'я

Кремль погрожує Молдові: Росія порадила владі демілітаризувати Придністров'я

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
495
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація