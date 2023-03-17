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Вашингтон анонсував нову безпекову допомогу для України: що відомо

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Вашингтон анонсував нову безпекову допомогу для України: що відомо

Фото: Associated Press

Сполучені Штати поважають рішення Польщі про надання Україні літаків МІіГ-29.

У четвер, 16 березня, США анонсували новий пакет безпекової допомоги для України. Його оголосять найближчими днями. 

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі.

“Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення, ще більше безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Ми твердо дотримуємося цього (підтримки України - ТСН.uа) і продовжуватимемо це робити”, - зазначив Джон Кірбі.

Також він заявив, що Сполучені Штати поважають рішення Польщі про надання Україні літаків МіГ-29, хоча самі американці поки що не збираються передавати винищувачі для ЗСУ.

Раніше ми повідомляли про розмову президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Очільник уряду Сполученого Королівства наголосив, що для України життєво мати можливість якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою.

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Перегляди
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