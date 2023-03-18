США подтвердили использование китайских боеприпасов в Украине

О том, что боеприпасы были произведены в Китае, свидетельствует, в частности, анализ их состава.

Соединенные Штаты Америки подтвердили использование китайских боеприпасов в Украине. Впрочем, в Штатах до сих пор не знают, были ли они доставлены Пекином.

Об этом пишет Kyodo News.

Вашингтон всегда готов принять меры, если будет подтверждение, что поставки осуществлял именно Пекин.

Накануне официальные лица США заявили о том, что у Вашингтона есть разведывательные данные, указывающие на то, что Пекин рассматривает возможность поставки оружия и боеприпасов в Россию.

"Это то, за чем мы внимательно следим и продолжаем внимательно следить", – сказал представитель Госдепартамента США.

О том, что боеприпасы были произведены в Китае, свидетельствует, в частности, анализ их состава. Однако источники не раскрывают, какие боеприпасы были найдены. Также сообщается, что США уже предупредили об этом своих партнеров.

Добавим, что украинские и американские представители государственной власти провели встречу в режиме онлайн. Стороны обсудили дальнейшее предоставление необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов для ВСУ.

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