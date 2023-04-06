Камень, содержащий агат, оказался яйцом динозавра, которому 60 млн лет

В 1883 году коллекция минералов Музея естествознания пополнилась камнем около 15 см в диаметре. Его форма была почти полностью сферична, однако в остальном он оставался довольно незаметным.

Об этом пишет IFLScience.

Оттенки светло-розового и белого цвета внутри однажды привлекли внимание Робина Хансена, одного из кураторов минералов в музее, который помог подготовить образец. Его отобрали для выставки в 2018 году.

"Когда я осматривал выставку, один продавец показал мне агатовое яйцо динозавра, которое имело форму шара, тонкую скорлупу и темный агат посередине, — сказал Хансен. — Это был момент, когда я подумал: "Подождите минутку, оно очень похоже на то, какое мы только что выставили в музее".

Затем минерал подробнее изучили специалисты музея, изучающие динозавров. Исследователи сошлись на том, чтобы провести компьютерную томографию образца и посмотреть, что оно может о себе рассказать.

Минерал, а точнее яйцо динозавра, обнаружили в Индии. Своими размерами, формой и особенностями поверхности он похож на другие примеры яиц титаннозавра из Китая и Аргентины.

Считается, что яйцо датируется 60 миллионами лет назад, когда титаннозавры были самыми динозаврами, жившими в Индии. Понятно, что эти животные откладывали 30-40 яиц.

Напомним, канадские палеонтологи проанализировали данные, полученные относительно 32 наиболее полных скелетов тираннозавров и пришли к выводу, что эти огромные динозавры могли быть еще больше по размерам и весили 15 тонн.

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