Війна із Росією триватиме доти, доки не звільнимо Крим - Подоляк

Подоляк підкреслив, що "сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що війна триватиме доти, доки Україна не звільнить усі свої території, включно із Кримом та Донбасом.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Буде війна не за Крим! Буде війна за право існування демократичного світу, в рамках міжнародного права. За це йде війна. Це не війна за територію, територія це тільки один із елементів. Це війна за право того, щоб ніхто не міг прийти до вас додому і сказати: "Дивіться, в мене трошки більше зброї, в мене трошки більше крилатих ракет, тому віддайте мені оте, що я хочу".

Він підкреслив, що "сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає. І тому безумовно, війна буде йти поки не буде звільнена вся територія України".

Нагадаємо, у Криму російсько-окупаційна "влада" боїться весняного контрнаступу. Тому окупанти на півострові за кілька тижнів побудували цілу мережу окопів і загороджень через можливий контрнаступ ЗСУ. Так, уздовж узбережжя Чорного моря вони встановили протитанкові обрубки, артилерійські установки та вирили рови.

Нагадаємо, у Білому домі вважають, що ЗСУ почнуть весняний контрнаступ уже найближчими тижнями.

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