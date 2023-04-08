"Наполи" одержал очередную победу на пути к "скудетто", "Интер" и "Милан" потеряли очки (видео)

В пятницу, 7 апреля, начался 29 тур Серии А.

В матчах 29-го тура итальянской Серии А "Наполи" на выезде обыграл "Лечче", "Интер" в гостях не осилил "Салернитану" (1:1), а "Милан" дома сыграл вничью с "Эмполи" (0:0 ).

Неаполитанцы вышли вперед на 18-й минуте усилиями Джованни Ди Лоренцо. Хозяева в начале второго тайма отыгрались – отличился Федерико Ди Франческо.

Однако команда Лучано Спаллетти смогла вырвать победу – на 64-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник "Лечче" Антонино Галло.

Для "партенопейцев" эта победа стала уже 24-й в нынешнем розыгрыше Серии А.

Обзор матча

"Наполи" (74 очка) продолжает лидировать в Серии А, опережая ближайшего преследователя – "Лацио" – на 19 очков. "Лечче" (27 баллов) занимает 16-ю позицию.

В следующем туре неаполитанцы 15 апреля примут "Верону". "Лечче" днем позже дома сыграет с "Сампдорией".

В другом матче 29-го тура Серии А "Интер" не сумел победить "Салернитану".

Уже на 6-й минуте "нерадзурри" вывел вперед Робин Госсенс, но в конце поединка подопечные Симоне Индзаги упустили победу – на 90-й минуте ничью хозяевам принес Антонио Кандрева.

Отметим, что "Интер" не сумел выиграть уже четвертый матч подряд в Серии А.

Обзор матча

"Нерадзурри" (51 очко) идет на четвертом месте в Серии А. "Салернитана" (29 пунктов) занимает 15-ю позицию.

В следующем туре "Интер" 15 апреля примет "Монцу". Днем позже "морские коньки" на выезде будут сражаться с "Торино".

В еще одном поединке 29-го тура Серии А "Милан" на собственном поле расписал безголевую ничью с "Эмполи" (0:0).

Отметим, что в конце игры "россонери" могли вырвать победу, но на 89-й минуте гол Оливье Жиру был отменен после просмотра видеоповтора.

Обзор матча

"Милан" (52 очка) располагается на третьем месте в Серии А. "Эмполи" (32 балла) занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Стефано Пиоли 15 апреля на выезде сыграет с "Болоньей". Днем ранее "Эмполи" приедет в гости к "Кремонезе".

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