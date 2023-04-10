Реал – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сильніший у цьому протистоянні в півфіналі вийде на переможця пари "Манчестер Сіті" – "Баварія".

У середу, 12 квітня, мадридський "Реал" і лондонський "Челсі" проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в складі обох суперників є представники України. Кольори "вершкових" захищає голкіпер Андрій Лунін, а за "синіх" виступає вінгер Михайло Мудрик.

Поєдинок у відповідь відбудеться у вівторок, 18 квітня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Переможець пари Реал" – "Челсі" в півфіналі ЛЧ зустрінеться з тріумфатором дуелі "Манчестер Сіті" – "Баварія".

Де дивитися матч Реал – Челсі

На території України перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Челсі" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція гри з відео усіх голів та найкращих моментів буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Реал – Челсі

У прогнозах на майбутній поєдинок букмекери схиляються до перемоги мадридського клубу, пропонуючи на це коефіцієнт 1,77. Нічия – 4,00. Виграш лондонців – 5,30.

Фаворитом двоматчевого протистояння також вважається іспанський колектив. На вихід "Королівського клубу" до 1/2 фіналу турніру можна поставити з коефіцієнтом 1,45. На те, що півфіналістом стане команда Френка Лемпарда, коефіцієнт дорівнює 2,83.

Перед грою проти лондонців "Реал" на власному полі поступився "Вільярреалу" (2:3) в чемпіонаті Іспанії. Команда Карло Анчелотті йде другою в Ла Лізі, фактично вже програвши боротьбу за титул "Барселоні".

"Вільярреалу" (2:3) в чемпіонаті Іспанії. Команда Карло Анчелотті йде другою в Ла Лізі, фактично вже програвши боротьбу за титул "Барселоні". "Челсі" у своєму останньому матчі на виїзді поступився "Вулвергемптону" (1:0) – ця гра стала дебютною для Лемпарда після призначенням тимчасовим тренером "синіх". Лондонський клуб наразі посідає лише 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

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