Реал – Челсі: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів між "вершковими" та "синіми".

У середу, 12 квітня, мадридський "Реал" і лондонський "Челсі" проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в складі обох суперників є представники України. Кольори "вершкових" захищає голкіпер Андрій Лунін, а за "синіх" виступає вінгер Михайло Мудрик.

Поєдинок у відповідь відбудеться у вівторок, 18 квітня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Переможець пари Реал" – "Челсі" в півфіналі ЛЧ зустрінеться з тріумфатором дуелі "Манчестер Сіті" – "Баварія".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого поєдинку між "Реалом" та "Челсі".