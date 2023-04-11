Реал – Челси: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов между "сливочными" и "синими".

В среду, 12 апреля, мадридский "Реал" и лондонский "Челси" проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в составе обоих соперников есть представители Украины. Цвета "сливочных" защищает голкипер Андрей Лунин, а за "синих" выступает вингер Михаил Мудрик.

Ответный поединок состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Победитель пары "Реал" – "Челси" в полуфинале ЛЧ встретится с триумфатором дуэли "Манчестер Сити" – "Бавария".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между "Реалом" и "Челси".