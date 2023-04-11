12 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Іоанна Ліствичника. Народився він близько 570 року у сім'ї благочестивих християн Ксенофонта і Марії. У віці 20 років вирішив Іоанн вести усамітнений спосіб життя, тому прийняв чернечий постриг і пішов жити до пустелі, де жив сорок років.

Чоловік намагався ухилятися від особливих подвигів, куштував їжу, яка була дозволена ченцям, однак не вживав її у великій кількості. Перед сном довго молився, а також спав стільки, скільки потрібно для підтримання здоров'я.

Згодом став Іоанн ігуменом Синайської обителі, але через чотири роки вирішив, що таке життя не для нього і знову усамітнився в пустелі. Помер мирно на 80-му році життя. За своє життя написав відомий твір "Ліствиця".

Прикмети 12 квітня

Народні прикмети 12 квітня / Фото: Pexels

Якщо вже зацвіла черешня, пора сіяти кукурудзу і буряк.

З вуликів вилітають бджоли, вже прийшла весна і буде тепло.

Корови і бики задирають голови, мало п'ють, багато сплять — чекайте на скорі дощі.

Що завтра не можна робити

Якщо побачили сновидіння в ніч проти 12 квітня, нікому про нього не розказуйте. В такому разі воно точно не здійсниться. Також не варто злитися на когось, сваритися, лихословити, лаятися.

Що можна робити завтра

Наші предки молилися Іоанну 12 квітня, щоб прийшли дощі і паростки почали швидше підніматися угору. Також пекли довгі коржі, наче драбинки, які були символом шляху на небеса.

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