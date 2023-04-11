Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

12 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
320
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
12 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Церковный праздник 12 апреля / Фото: Pexels

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Иоанна Листвичника. Родился он около 570 года в семье благочестивых христиан Ксенофонта и Марии. В возрасте 20 лет решил Иоанн вести уединенный образ жизни, поэтому принял монашеский постриг и ушел жить в пустыню, где жил сорок лет.

Мужчина пытался уклоняться от особых подвигов, пробовал пищу, позволяемую монахам, однако не употреблял ее в большом количестве. Перед сном долго молился и спал столько, сколько нужно для поддержания здоровья.

Впоследствии стал Иоанн игуменом Синайской обители, но через четыре года решил, что такая жизнь не для него и снова уединилась в пустыне. Умер мирно на 80-м году жизни. За свою жизнь написал известное произведение "Лестница".

Приметы 12 апреля

Народные приметы 12 апреля / © Pexels
Народные приметы 12 апреля / Фото: Pexels
  • Если уже зацвела черешня, пора сеять кукурузу и свеклу.
  • Из ульев вылетают пчелы, уже пришла весна и будет тепло.
  • Коровы и быки задирают головы, мало пьют, много спят – ждите скорых дождей.

Что завтра нельзя делать

Если увидели сновидения в ночь на 12 апреля, никому о нем не рассказывайте. В таком случае оно точно не сбудется. Также не стоит злиться на кого-то, ссориться, злословить, ругаться.

Что можно делать завтра

Наши предки молились Иоанну 12 апреля, чтобы пришли дожди и ростки стали быстрее подниматься вверх. Также пекли длинные лепешки, как стремянки, которые были символом пути на небеса.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Дата публикации
Просмотры
320
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация