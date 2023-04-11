12 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Иоанна Листвичника. Родился он около 570 года в семье благочестивых христиан Ксенофонта и Марии. В возрасте 20 лет решил Иоанн вести уединенный образ жизни, поэтому принял монашеский постриг и ушел жить в пустыню, где жил сорок лет.

Мужчина пытался уклоняться от особых подвигов, пробовал пищу, позволяемую монахам, однако не употреблял ее в большом количестве. Перед сном долго молился и спал столько, сколько нужно для поддержания здоровья.

Впоследствии стал Иоанн игуменом Синайской обители, но через четыре года решил, что такая жизнь не для него и снова уединилась в пустыне. Умер мирно на 80-м году жизни. За свою жизнь написал известное произведение "Лестница".

Приметы 12 апреля

Народные приметы 12 апреля / Фото: Pexels

Если уже зацвела черешня, пора сеять кукурузу и свеклу.

Из ульев вылетают пчелы, уже пришла весна и будет тепло.

Коровы и быки задирают головы, мало пьют, много спят – ждите скорых дождей.

Что завтра нельзя делать

Если увидели сновидения в ночь на 12 апреля, никому о нем не рассказывайте. В таком случае оно точно не сбудется. Также не стоит злиться на кого-то, ссориться, злословить, ругаться.

Что можно делать завтра

Наши предки молились Иоанну 12 апреля, чтобы пришли дожди и ростки стали быстрее подниматься вверх. Также пекли длинные лепешки, как стремянки, которые были символом пути на небеса.

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