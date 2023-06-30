Що подивитися на Netflix? Новинки літа

Разом з брендом Smart-телевізорів KIVI обираємо, що подивитися на улюбленій стрімінговій платформі.

Телевізор з великим і якісним екраном – гарантія того, що ви отримаєте справжнє задоволення від перегляду кіноновинок. Сучасні Smart TV європейського бренду KIVI оснащені багатьма технологіями, які покращують зображення. Наприклад, Ultra Clear та Super Contrast Control опрацьовують кожен фрагмент кадру, підвищуючи різкість об'єктів та їхній контраст. А завдяки підтримці технології HDR зображення на екрані Smart TV KIVI виглядає супер яскравим і насиченим.

Окрім того, KIVI є сертифікованим партнером Netflix. Тож обирайте розмір екрану на свій смак – наприклад, величезний 55-дюймовий KIVI 55U750NW – та насолоджуйтесь новинками.

З 22 червня на Netflix покажуть «Памфір» – один з найгучніших українських фільмів року. Події цієї самобутньої стрічки, яка вже встигла підкорити серця глядачів не тільки в Україні, але й Франції, Великобританії та інших країн, відбуваються на Буковині. Головний герой Леонід, у минулому контрабандист на прізвисько Памфір, повертається додому з заробітків. Чоловік прагне розпочати нове життя разом з родиною, проте вчинок сина змушує Памфіра повернутися до контрабанди, що матиме трагічні наслідки.

В червні на екрани вийшло продовження екшн-бойовика «Евакуація» з легендарним Тором – Крісом Гемсвортом – в головній ролі. Актор грає роль висококваліфікованого оперативника на небезпечному завданні з визволення з в'язниці сім'ї безжального гангстера.

З 5 липня можна подивитися документальну стрічку WHAM!, яка занурить нас у блискучі 80-ті роки, коли музичні паради очолювали хіти британської групи WHAM! Коротка, але насичена історія дуету Джорджа Майкла і Ендрю Ріджлі від перших синглів до останнього концерту на лондонському стадіоні Wembley, буде цікава любителям документалок та фільмів про музику.

Звісно, цього літа неможливо пропустити нові серії «Відьмака», адже ми востаннє побачимо в шоу Генрі Кавілла. Далі його замінить Ліам Гемсворт, зірка фільму "Голодні ігри". В описі йдеться про те, що "поки монархи, маги та звірі Континенту змагаються, щоб його захопити, Ґеральт переховує Цірі з Цінтри, вирішивши захистити свою родину від тих, хто загрожує її знищити". Перша частина третього сезону виходить 29 червня.

Тим, хто скучив за гламурними серіалами в стилі «Секса у великому місті» та фільму «Диявол носить Prada», радимо подивитися комедійне шоу «Гламурний» - з зіркою «Секса у великому місті» Кім Кетролл в головній ролі. Вона грає колишню топмодель, яка тепер володіє великим косметичним брендом Cattrall. Блискучий серіал для підняття настрою – виходить вже 22 червня.

Якщо ви шанувальник гостросюжетних, але комедійних серіалів, вам сподобається восьмисерійний «Фубар» із Арнольдом Шварцнеггером в головній ролі. Ця робота стала поверненням залізного Арні на великий екран – у ролі батька, який працює на ЦРУ і виявляє, що його донька теж виконує місію під прикриттям.