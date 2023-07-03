Чи буде підвищуватися вартість водопостачання в Україні: нове рішення

Ціни повинні були зрости в середньому на 32%.

В Україні ціни на водопостачання, які повинні були зрости від 29 червня, поки що підніматися не будуть.

Про це повідомили в пресслужбі НКРЕКП.

Як зазначається, президент України в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення. Через що регулятор вирішив наразі не піднімати вартість води в нашій державі.

“Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. Регулятор розпочинає консультації з КМУ та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Держбюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів”, - підкреслили в НКРЕКП.

Нагадаємо, що окупанти відкрили новий напрямок на фронті.

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