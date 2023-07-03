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Маляр: Окупанти відкрили новий напрямок на фронті (мапа)

Маляр: Окупанти відкрили новий напрямок на фронті (мапа)

Ворогу не вдається реалізувати свої плани / Фото: Associated Press

Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лиману.

Російські окупаційні війська відкрили новий напрямок наступу на Сході України. Вони стягують резерви, намагаючись захопити українські міста.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В останні дні, наприкінці тижня, ворог відкрив ще один напрямок наступу - це Сватівський. Ми спостерігали буквально вчора бої. Там перебувають Серебрянські ліси, де були найбільш запеклі бої. Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лиману. Практично охоплені боями Невське, Діброви і Білогорівка. Але не вдається ворогу реалізувати свої плани", - запевнила вона.

Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лимана / © t.me/DeepStateUA
Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лимана / Фото: t.me/DeepStateUA

Раніше стало відомо, що під час контрнаступу українські військові впевнено просуваються для звільнення наших територій та мають успіхи на східному та південному напрямках.  На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. 

За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту було звільнену площу збільшено на 9 кв.км.

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