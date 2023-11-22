На Хмельниччині ППО відпрацювала по ворожих безпілотниках

Пізніше Повітряні сили повідомили про відбій повітряної тривоги по областях.

У Хмельницькій області сили ППО відпрацювали по ворожих ударних безпілотниках типу Shahed.

Також читайте Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА

Про це заявив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"На Хмельниччині працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Повітряні сили повідомили про відбій повітряної тривоги по областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт пояснив, для чого РФ майже щодня запускає "Шахеди" по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Західна ППО перетворює Київ на безпечне місце в охопленій війною Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.