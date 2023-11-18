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Россия атаковала дронами юг Украины: есть попадание

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Россия атаковала дронами юг Украины: есть попадание

Атака дронов-камикадзе "Шахед"/Фото из открытых источников

В результате вражеской атаки ранен человек.

Армия РФ ночью 18 ноября атаковала южные регионы беспилотниками типа Shahed-131/136. Украинская ПВО уничтожила 8 вражеских дронов.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что ликвидировано:

  • 6 беспилотников в Николаевской области;
  • 1 в Херсонской области;
  • 1 в Одесской области.

Пострадал энергетический объект

К сожалению, констатировали в ведомстве, в Одесском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно обуздали пожарные.

"Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", — детализировали в Силах обороны юга.

Заметим, что в 17 на 18 ноября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах сообщили о 38 зафиксированных пусках "Шахедов". Силами и средствами украинской ПВО было обезврежено 29 ударных БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
678
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