Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я ще на один день - ЗМІ

Ізраїль і ХАМАС погодилися продовжити перемир'я ще на один день.

Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити тимчасове перемир'я в Газі на восьмий день.

Про це повідомили єгипетські офіційні особи, - пише WSJ.

Йдеться про угоду, яка передбачає звільнення ще 10 заручників, переважно жінок і дітей.

Зауважимо, що зараз державний секретар США Ентоні Блінкен відвідує регіон, де він закликав ізраїльтян продовжити паузу та зменшити жертви серед цивільного населення, якщо бойові дії відновляться.

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Також Блінкен закликав до цивільного «плану захисту», який зупиняє переміщення палестинців і визначає безпечні місця, включаючи лікарні та іншу критичну інфраструктуру.

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