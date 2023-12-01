Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я ще на один день - ЗМІ

Ізраїль і ХАМАС погодилися продовжити перемир'я ще на один день.
Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити тимчасове перемир'я в Газі на восьмий день.
Про це повідомили єгипетські офіційні особи, - пише WSJ.
Йдеться про угоду, яка передбачає звільнення ще 10 заручників, переважно жінок і дітей.
Зауважимо, що зараз державний секретар США Ентоні Блінкен відвідує регіон, де він закликав ізраїльтян продовжити паузу та зменшити жертви серед цивільного населення, якщо бойові дії відновляться.
Також Блінкен закликав до цивільного «плану захисту», який зупиняє переміщення палестинців і визначає безпечні місця, включаючи лікарні та іншу критичну інфраструктуру.
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