Астрологічний прогноз на 1 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для роботи над помилками – від роботи над важливими професійними проєктами краще відмовитись.

Символ дня: Павук в центрі золотого павутиння.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: блакитний, небесно-блакитний.

Щасливе каміння дня: червоний опал, зелений гранат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і стати причиною серйозних ускладнень, тому потрібно не тільки одразу звернутися до лікаря, але й чітко дотримуватися його вказівок.

Харчування дня: необхідно відмовитися від будь-яких продуктів, які можуть подразнювати стінки кишечника, але насамперед – копченостей, солінь та маринадів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: бажано проводити містичні обряди, в яких задіяно вогонь та дим.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, є віщими, але потребують грамотного розшифрування.

Табу дня: спілкуватися з неадекватними людьми небажано в бкдь-який інший день, але сьогодні це може бути особливо небезпечним.

Цитата дня: «Учорашні помилки завтра підуть нам на користь» (Боб Марлі).

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