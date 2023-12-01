Астрологический прогноз на 1 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для работы над ошибками – от работы над важными профессиональными проектами лучше отказаться.

Символ дня: паук в центре золотой паутины.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, небесно-голубой.

Счастливые камни дня: красный опал, зеленый гранат, хризолит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и стать причиной серьезных осложнений, поэтому нужно не только сразу обратиться к врачу, но и четко следовать его указаниям.

Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов, которые могут раздражать стенки кишечника, но прежде всего – копченостей, соленей и маринадов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: желательно проводить мистические обряды, в которых задействован огонь и дым.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими, но нуждаются в грамотной расшифровке.

Табу дня: общаться с неадекватными людьми нежелательно в любой другой день, но сегодня оно может быть особенно опасным.

Цитата дня: "Вчерашние ошибки завтра пойдут нам на пользу" (Боб Марли).

Читайте также: