Астрологический прогноз на 1 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для работы над ошибками – от работы над важными профессиональными проектами лучше отказаться.
Символ дня: паук в центре золотой паутины.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, небесно-голубой.
Счастливые камни дня: красный опал, зеленый гранат, хризолит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и стать причиной серьезных осложнений, поэтому нужно не только сразу обратиться к врачу, но и четко следовать его указаниям.
Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов, которые могут раздражать стенки кишечника, но прежде всего – копченостей, соленей и маринадов.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: желательно проводить мистические обряды, в которых задействован огонь и дым.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими, но нуждаются в грамотной расшифровке.
Табу дня: общаться с неадекватными людьми нежелательно в любой другой день, но сегодня оно может быть особенно опасным.
Цитата дня: "Вчерашние ошибки завтра пойдут нам на пользу" (Боб Марли).
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