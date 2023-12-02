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Макрон закликав Ізраїль відмовитись від повного знищення ХАМАС

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Макрон закликав Ізраїль відмовитись від повного знищення ХАМАС

Президент Франції Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Французський лідер вважає, що це може затягти війну на довгі роки.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен конкретизувати свої цілі щодо ХАМАС, щоб уникнути "нескінченної війни".

Про це Макрон заявив на пресконференції в суботу в кулуарах саміту ООН з питань зміни клімату (COP28) в Дубаї, передає кореспондент Укрінформу.

"Що таке повне знищення ХАМАСу? Хтось вважає, що це можливо? Якщо так, то війна триватиме десять років", - сказав Макрон.

Президент Франції заявив, що у відповідь на терористичні дії ХАМАС це не "знищення цілої території або бомбардування всіх цивільних об'єктів". Він закликав "подвоїти зусилля для досягнення тривалого припинення вогню".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі може вплинути на підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я ще на один день.

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Дата публікації
Перегляди
331
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