Якому знаку зодіаку пощастить 4-5 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить цими днями – 4 та 5 грудня?

22-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, сприятливий для отримання нових знань, умінь і навичок, а також для набуття мудрості, яка цілком може полегшити життя й покращити його якість. До звернень по допомогу, яких цими днями буде більше, ніж зазвичай, необхідно ставитися диференційовано – простіше кажучи, надавати сприяння варто лише тим, хто дійсно потребує підтримки. Також у цей час не варто нікому брехати – досягти поставленої мети однаково не вдасться, а ось зіпсувати собі репутацію – цілком.

Стрілець

Стрільці несподівано для себе виявлять, що людина, до якої вони відчувають щиру, але таємну симпатію, так само таємно симпатизує їм. Наразі складно сказати, чи стане цей факт початком довготривалих і серйозних стосунків, тим більше, що в долі кожного представника знака він програється по-своєму. Але це жодним чином не применшує тих приємних емоцій, які можна отримати натомість, а це вже чимало.

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