Израиль раскрыл, сколько их военных погибло во время операции против ХАМАСа

В Израиле назвали свои потери в войне против террористов ХАМАС.

Израильская армия 5 декабря заявила, что с начала их операции против ХАМАСа в Газе ЦАХАЛО потерял около 80 своих солдат.

Об этом сообщает Barron's.

Израиль 27 октября начал наземную операцию на территории, контролируемой группировкой ХАМАС в ответ на атаку террористов 7 октября.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за неделю после начала наземной операции в секторе Газа ее силы поразили более 2500 целей террористической группировки ХАМАС. Атаки проводили сухопутные, воздушные и военно-морские силы Израиля.

Военные отметили, что самолеты нанесли удары по инфраструктуре ХАМАС, местам хранения оружия, наблюдательным пунктам и командным центрам террористов.

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