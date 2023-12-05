Ізраїль розкрив, скільки їхніх військових загинуло під час операції проти ХАМАСу

У Ізраїлі назвали свої втрати у війні проти терористів ХАМАСу.

Ізраїльська армія 5 грудня заявила, що від початку їхньої операції проти ХАМАС у Газі ЦАХАЛО втратив близько 80 своїх солдатів.

Про це повідомляє Barron's.

Ізраїль 27 жовтня розпочав наземну операцію на території, контрольованій угрупованням ХАМАС у відповідь атаку терористів 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за тиждень від початку наземної операції в секторі Гази її сили вразили понад 2500 цілей терористичного угруповання ХАМАС. Атаки проводили сухопутні, повітряні і військово-морські сили Ізраїлю.

Військові зазначили, що літаки завдали ударів по інфраструктурі ХАМАС, місцях зберігання зброї, спостережних пунктах і командних центрах терористів.

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