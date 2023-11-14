Аліну Шаманську нахабно пограбували у США: "Це сталося вже втретє"

Знаменитість розповіла, що в неї вкрали.
Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська у США стала жертвою крадіїв.
Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. За словами Аліни, обікрали її автівку. У знаменитості поцупили брендові окуляри та подарункові картки на 200 доларів. Шаманська говорить, що крадії залізли через вікно. Обікрасти автівку виявилося не складно, адже там поломане вікно.
"Це максимально неприємно, бо сталося вже втретє. Авто вночі обікрали. Мої окуляри Versace та подарункові картки на 200 доларів. Відкрити його було простіше простого через наше зламане вікно", - поділилася Аліна.
Блогерка говорить, що не вперше стала жертвою крадіїв. Знаменитість вже тричі грабували. До цього в блогерки вкрали два нових велосипеди, які вона залишила на ніч на балконі.
"Чому я сказала обікрали втретє? У нас є балкончик, тут вкрали у мене велосипед, я його купувала за 135 доларів. Ще один велосипед теж вкрали, який подарували Артурчику. Це просто жах", - розповіла Аліна.
Нагадаємо, нещодавно співака Олега Винника пограбували. У виконавця поцупили чималу суму коштів та погрожували йому розправою.
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