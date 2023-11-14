Аліну Шаманську нахабно пограбували у США: "Це сталося вже втретє"

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська у США стала жертвою крадіїв.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. За словами Аліни, обікрали її автівку. У знаменитості поцупили брендові окуляри та подарункові картки на 200 доларів. Шаманська говорить, що крадії залізли через вікно. Обікрасти автівку виявилося не складно, адже там поломане вікно.

Аліну Шаманську пограбували / Фото: instagram.com/shamankaa

"Це максимально неприємно, бо сталося вже втретє. Авто вночі обікрали. Мої окуляри Versace та подарункові картки на 200 доларів. Відкрити його було простіше простого через наше зламане вікно", - поділилася Аліна.

Аліну Шаманську пограбували / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерка говорить, що не вперше стала жертвою крадіїв. Знаменитість вже тричі грабували. До цього в блогерки вкрали два нових велосипеди, які вона залишила на ніч на балконі.

"Чому я сказала обікрали втретє? У нас є балкончик, тут вкрали у мене велосипед, я його купувала за 135 доларів. Ще один велосипед теж вкрали, який подарували Артурчику. Це просто жах", - розповіла Аліна.

Аліну Шаманську пограбували / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно співака Олега Винника пограбували. У виконавця поцупили чималу суму коштів та погрожували йому розправою.

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