На Тернопільщині жінка виманила у пошти 159 тис. грн: що вона вигадала

У Тернопільській області викрили 35-річну працівницю пошти, яка виманила у роботодавця 159 тис. грн.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними поліції, 35-річна жителька Чортківського району Тернопільської області була заступницею начальника відділення поштового зв’язку. Вона вигадала хитру схему та вкрала 159 тис. грн.

"Жінка, маючи доступ до системи переказів, сформувала бланки на отримання поштових переказів на жителів громади. Відтак здійснила замовлення готівки на відділення для виплати цих переказів і таємно викрала готівку з каси", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваній інкримінують частину 3 статті 185 - таємне викрадення чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому та частину 1 статті 358 - підроблення офіційного документа Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік виманив у матері тяжкохворого воїна ЗСУ 70 тис. грн.

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