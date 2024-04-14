Перші українські пілоти завершили навчання на F-16 у Британії

Наступним етапом для українських пілотів стане навчання у Франції.

Міністерство оборони Великої Британії 14 квітня повідомило про завершення навчання на винищувачах F-16 перших пілотів з України під керівництвом ВПС Сполученого Королівства.

Про це йдеться у заяві Міноборони у соцмережі Х.

"Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Військово-Повітряних сил Великої Британії, завершили навчання", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що наступним етапом для них стане проходження навчання у Франції.

Нагадаємо, генерал США назвав одну із проблем підготовки українських пілотів на F-16.

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