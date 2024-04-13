Генерал США назвав одну із проблем підготовки українських пілотів на F-16

Американський генерал та голова Бюро Національної гвардії Ден Гокансон заявив, що через брак виділення фінансування для допомоги Україні Конгресом, деякі програми можуть опинитись під загрозою закриття від 2025 року. Зокрема, підготовка українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це сказав у коментарі "Голосу Америки".

"Від 1993 року Каліфорнійська національна гвардія співпрацювала з Україною, і щороку вони проводили з десяток обмінів", – розповів він про початок роботи Державної програми партнерства (SPP).

Гокансон зазначив, що в рамках цієї програми співпраця в Україні тривала до самого початку вторгнення 2022 року, а потім перемістилася на інші локації.

"У той час ми вивели наші сили та відновили навчання в Німеччині... І ми плануємо продовжувати це робити без обмежень у часі, як і до війни", - сказав генерал.

Але, за словами Гокансона, готовність армії – це одна справа, фінансові ресурси – зовсім інша.

У випадку з підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16 ресурсів вистачає, щоб підготувати тих, які вже проходять навчання, але якщо програму потрібно буде продовжити й розширити, то для цього будуть потрібні додаткові ресурси – гроші, інструктори та літаки.

Гокансон зазначив, що наразі є все, що потрібно, щоб завершити програму навчань до кінця цього року.

Генерал також зауважив, що навчання українських військових у Європі за програмою EUCOM, яку частково фінансують США, також може опинитися під питанням, якщо Конгрес не ухвалить додатковий пакет допомоги Україні на суму понад $60 млрд.

Нагадаємо, Норвегія планує передати Україні 22 винищувачі F-16.

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