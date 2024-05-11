"Евровидение-2024": онлайн-трансляция финала конкурса

Уже совсем скоро станет известно, кто станет победителем конкурса.

Сегодня, 11 мая, в 22:00 в Мальме, Швеция, начнется грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

В 68-м по счету конкурсе на сцену выйдут представители только 25 стран-участниц. Нидерланды прямо перед финалом дисквалифицировали после определенного "инцидента", связанного со съемочной группой.

На главной сцене в Мальме за хрустальный кубок будут соревноваться победители полуфиналов и страны, которые автоматически попадают в финал. Среди финалистов есть и Украина, которую в этом году представляют певицы alyona alyona и Jerry Heil. Исполнители выйдут на сцену под номером два.

Трансляцию финала международного песенного конкурса можно посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" — Eurovision Song Contest.

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua традиционно ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Мы будем тщательно следить за ходом событий на "Евровидении-2024" и первыми назовем вам имя победителя.

Кстати, букмекеры уже сделали свои ставки. В нашем материале можно ознакомиться, кому они пророчат победу и какое место, по их мнению, займет Украина.

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