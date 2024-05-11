У російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи

У російському Бєлгороді та Бєлгородському районі ввечері, 11 травня, пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Повідомляється, що перед вибухами у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголосили вже не першу ракетну небезпеку.

Крім того, за повідомленнями місцевих жителів у місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГУР ймовірно атакувало безпілотниками Волгоградський нафтопереробний завод.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ заявили про "прильот" по підприємству у Білгородській області.

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