В российском Белгороде раздались мощные взрывы

В результате взрывов возникли пожары.
В российском Белгороде и Белгородском районе вечером, 11 мая, раздалась серия взрывов.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Сообщается, что перед взрывами в Белгороде и Белгородском районе была объявлена уже не первая ракетная опасность.
Кроме того, по сообщениям местных жителей, в городе сработала система противовоздушной обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что ГУР предположительно атаковало беспилотниками Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.
Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ заявили о "прилете" по предприятию в Белгородской области.
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