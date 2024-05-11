В российском Белгороде раздались мощные взрывы

В российском Белгороде и Белгородском районе вечером, 11 мая, раздалась серия взрывов.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Сообщается, что перед взрывами в Белгороде и Белгородском районе была объявлена уже не первая ракетная опасность.

Кроме того, по сообщениям местных жителей, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУР предположительно атаковало беспилотниками Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ заявили о "прилете" по предприятию в Белгородской области.

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