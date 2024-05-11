На Херсонщині дитина підірвалась на міні окупантів – що відомо

Хлопчик натрапив на міну російських загарбників.
На Херсонщині,у селі Музиківка, 11 травня на російській міні підірвалась дитина – 11-річний хлопчик.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Дитину госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота.
"Нині він – в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості", - додав Прокудін.
Нагадаємо, в Україні станом на 1 квітня 2024 року від дії вибухонебезпечних предметів уже загинуло 295 людей – в яких областях найнебезпечніше.
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