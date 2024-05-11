На Херсонщині дитина підірвалась на міні окупантів – що відомо

На Херсонщині,у селі Музиківка, 11 травня на російській міні підірвалась дитина – 11-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дитину госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота.

"Нині він – в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості", - додав Прокудін.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 квітня 2024 року від дії вибухонебезпечних предметів уже загинуло 295 людей – в яких областях найнебезпечніше.

Читайте також провідні новини дня: