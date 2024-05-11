Арестович знайшов аргумент, чому Україні не потрібно йти в ЄС і НАТО

Популярний блогер, який перебуває за кордоном, вважає, що українці повинні самостійно вирішувати свої проблеми та завдання “у найближчому та далекому майбутньому”.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що інтеграція України до ЄС і НАТО насправді є спробою влади перекласти відповідальність за ухвалення стратегічних рішень щодо долі держави на Брюссель та Вашингтон.

Про це він заявив у своєму блозі в Telegram-каналі.

“У поодинокі моменти своєї історії ми, не сподіваючись ні на кого, всупереч усьому брали долю народу та країни в руки, у ці моменти, дні та тижні ми дивували світ і себе самих”, - стверджує Арестович, докоряючи українським політикам за те, що вони “не намагалися зрозуміти виклики, що стоять перед Україною та українським народом у переломний момент своєї історії”.

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Популярний блогер, який зараз перебуває за кордоном, вважає, що українці можуть “можуть творити чудеса і чинити героїчні подвиги, але в умовах перед загибеллю, залишившись віч-на-віч із загрозою”.

“Нам потрібно навчитися діяти без цих факторів, без огляду на партнерів та противників, адже коли з'являється той, кому можна вручити повноту відповідальності, ми одразу починаємо розслаблятися та втрачаємо час на дії. Не хочемо напружуватися. “Нам потрібно самим…” – ось формула успіху України на цьому етапі”, - запевняє Арестович.

Ексрадник Офісу президента вважає, що українці не повинні очікувати на допомогу, а самостійно вирішувати свої проблеми та завдання “у найближчому та далекому майбутньому”.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович назвав заборону на надання консульських послуг – "плювком в обличчя десяти мільйонам українців за кордоном".

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