Коли Україна стане членом НАТО – прогноз посла Німеччини

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер переконаний, що майбутнє України – в НАТО, проте це не можливо, поки триває повномасштабна війна.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "1+1" телеведучій Марічці Падалко.

"Як людина, яка перебуває в Україні, але також як дипломат, я впевнений в тому, що майбутнє України саме в НАТО. Є консенсус і в НАТО, і я думаю, і тут в Україні з урядом України, що членство в НАТО нереально, поки триває війна", - зазначив він.

Мартін Єґер наголосив, що зараз союзники підтримують Україну в тому, аби перемогти в цій війні і захищати свою незалежність, свою свободу від Росії.

"А колись ця війна закінчиться, і тоді ці питання треба буде обдумувати, і тоді буде зроблено те, про що я згадав уже – буде уклад", - резюмував німецький посол.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Посол Німеччини в Україні: "Мінська-3 не буде. Жодного шансу"

Нагадаємо, посол Німеччини відповів, чи можливий "Мінськ-3" між РФ та Україною.

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