Війна РФ проти України: чи можливий Мінськ-3 – думка посла Німеччини

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер наголосив, що ця війна ведеться за те, аби відновити територіальну цілісність України, включно з Кримом, і лише Україна може вирішувати, коли стануть можливими переговори з Росією і яке рішення можливе.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "1+1" телеведучій Марічці Падалко.

"Ми не будемо давати Україні якісь вказівки. Якщо будуть якісь перемовини, ми будемо стояти на боці України. Не буде жодного "Мінська-3". Німеччина дуже сильно підтримує формулу миру президента Зеленського. Ми вважаємо це за належний підхід, щоб закінчити цю війну. Ми не лише з самого початку брали участь в цьому. Крім того, ми будемо учасниками саміту миру у Швейцарії на високому рівні. Тобто ми на вашому боці і будемо разом з Україною і підтримувати таке рішення після завершення війни", - зазначив посол.

Мартін Єґер наголосив, що дуже важливо, щоб Україна мала впевненість, що вона зможе жити в безпеці від Росії. Ця упевненість безпеки від Росії дуже важлива, і саме за це Німеччина має виступати.

"Я думаю, що для "Мінська-3" немає жодного шансу. Я зовсім не бачу, як це могло би функціонувати. Таке продовження цього старого підходу я не уявляю ніяк!", - резюмував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Посол Німеччини в Україні: "Мінська-3 не буде. Жодного шансу"

Нагадаємо, Мартін Єґер розповів, що чекає на українців призовного віку у Німеччині.

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