У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.
У п'ятницю, 10 травня, о 13:05 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів балістикою.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.
Нагадаємо, російська армія намагається використати ситуацію, поки Україна очікує постачання озброєння від партнерів, передусім від США, зазначив президент Володимир Зеленський.
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